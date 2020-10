Odveta za TikTok a Huawei? Čína si posvítí na Google

Vyšetřování podle zdrojů v loňském roce navrhl čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies. Rozhodnutí o zahájení vyšetřování by mohlo padnout již v říjnu a mohlo by ovlivnit již tak napjaté vztahy mezi Čínou a Spojenými státy, uvedly zdroje.

Případné vyšetřování by podle zdrojů mělo prověřit obvinění, že Google by prostřednictvím svého postavení na trhu mohl způsobit „extrémní škody” čínským podnikům, jako je Huawei, které by v důsledku odnětí podpory pro systémy založené na Androidu čelily poklesu důvěry i tržeb.