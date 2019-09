Nový vzhled a hromada funkcí. Apple vydá nové operační systémy

Praktické je také to, že temný režim je sjednocen napříč celou platformou. U jiných systémů se totiž stává, že některé aplikace jsou sice zbarveny do tmavých odstínů, ale jiné jsou zase světlé. Aktivovat tmavý režim bude možné přímo z ovládacího centra.

Celkový redesign se týká také jednotlivých aplikací. Například utilita Fotoaparát nabízí nyní intuitivnější ovládání, především tedy co se týče nastavení správné expozice. Fotky přidávají nové filtry, efekty a nabízejí vylepšenou editaci. Praktické je také to, že pořízené momentky a videa si je možné vyfiltrovat podle dnů, měsíců či let.