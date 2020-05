Hra velkých peněz. Mnichov přejde z Windows na Linux

Platby za software se mohou šplhat do astronomických částek. Obzvláště to platí ve chvíli, kdy spravujete nějakou velkou firmu či dokonce celé město. Své o tom ví německý Mnichov, který se rozhodl již podruhé přejít na bezplatnou alternativu Windows, na Linuxu by měly běžet všechny městské počítače.