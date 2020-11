Firefox chce prodloužit útrapy Flash Playeru. Marně

U Firefoxu by tomu mělo být teoreticky jinak. Mozilla totiž potvrdila, že Flash Player bude v jejím webovém browseru podporován až do 26. ledna 2021, tedy téměř o měsíc déle. Ve zmiňovaný den vyjde Firefox 85, který už nenabídne žádnou možnost, jak videa či jiný obsah v tomto přehrávači zobrazit.

Sluší se totiž připomenout, že ukončení podpory se netýká pouze internetových videí. V prostředí Flash Playeru funguje také celá řada online her.

Problém ale je, že když Adobe ukončí podporu, ve Flash Playeru stejně žádný obsah nespustíte. Budete mít tedy internetový prohlížeč, který dovoluje mít tento přehrávač nainstalovaný, ale bude to v praxi úplně k ničemu.

S Flash Playerem se zkrátka do nového roku již nepočítá. A to i přesto, že se někteří softwaroví tvůrci snažili Flash Player zachránit. Na petice za zachování podpory či předání zdrojových kódů do rukou komunity jako open-source však společnost Adobe neslyšela.