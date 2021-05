Byl to nejslavnější internetový přehrávač. Teď definitivně zmizí z Windows

Konec Flash Playeru byl oznámen již v roce 2017, tři roky měly pak tvůrci webových stránek na to, aby nahradili tento přehrávač nějakým modernějším. To se i ve většině případů skutečně stalo, a tak mohl Flash Player s koncem roku odejít odpočívat do křemíkového nebe.

Microsoft to chce tedy změnit, jak upozornil server ArsTechnica. V červenci tak bude vydána aktualizace KB4577586 pro Windows 10 označená jako „Update for the removal of Adobe Flash Player“, tedy aktualizace pro odstranění Adobe Flash Playeru. Americký softwarový gigant tak nepotřebné instalační soubory zaniklého přehrávače lidem sám odstraní z počítačů.