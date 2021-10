Británie pokutovala Facebook v souvislosti s převzetím služby Giphy

„Facebook jsme upozornili, že jeho odmítání poskytnout nám důležité informace je porušením tohoto nařízení. Facebook ale dál ignoroval své zákonné povinnosti, a to i poté, co neuspěl se svým odvoláním u dvou různých soudů,” uvedl Joel Bamford z CMA. „Mělo by to sloužit jako varování všem podnikům, které se domnívají, že stojí nad zákonem,” dodal.