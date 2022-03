Zisk stoupl, tržby klesly. Huawei doplácí na sankce USA i covid

Meng, která je dcerou zakladatele Huawei, byla zadržena v Kanadě v prosinci 2018 poté, co na ni newyorský soud vydal zatykač, protože se podle vyšetřovatelů snažila zakrýt pokusy společností napojených na Huawei prodat vybavení do Íránu, v rozporu s americkými sankcemi. Loni v září jí ale bylo umožněno vrátit se do Číny, protože se podařilo uzavřít dohodu s americkými prokurátory.