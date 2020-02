Zájem o druhou skládačku od Samsungu je vysoký

„Inovace a ty nejlepší technologie táhnou. To, že lidé mají zájem o naše novinky, potvrzuje přesun od desktopových zařízení a notebooků k chytrým mobilním zařízením. Ukazuje se také, že úplně nová kategorie smartphonů s ohebným displejem byla krokem správným směrem a že lidé chtějí inovace a jsou ochotni si za ně připlatit. Zkrátka chtějí mít to nejlepší,“ prohlásil Tomáš Balík, ředitel mobilní divize společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.