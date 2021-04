Vlajkové lodi nemusí být drahé, TCL zaujme pěti fotoaparáty

TCL 20 Pro 5G je aktuálně tím nejlepším, co je od stejnojmenného výrobce možné zakoupit. Atraktivnější cenovky bylo dosaženo tím, že výrobce nesáhl po tom nejvýkonnějším procesoru, který je aktuálně k mání. Platforma Snapdragon 750G nicméně nabízí velmi solidní pracovní tempo a nezalekne se ani moderních her. A to i díky 6GB operační paměti a 256GB úložišti.