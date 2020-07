Stížnost na aukci 5G? Nebudeme se vyjadřovat, vzkazuje ČTÚ

Prakticky okamžitě začal proti upravení podmínek protestovat Vodafone. „Vypořádání konzultace a z něj vyplývající novou podobu podmínek, včetně vyhrazení kmitočtů, vnímáme jako zásadní změnu koncepce aukce, už třetí za několik posledních měsíců. Vodafone vyjádřil výrazný nesouhlas s předchozím návrhem podmínek, které jsou nepodložené a v řadě ohledů bezprecedentně vybočují z regulační praxe v Evropě, přičemž nové podmínky to nijak nemění. Nové podmínky ještě více prohloubí negativní signály pro investice do kapacitních, spolehlivých a odolných mobilních sítí, které naše země potřebuje,“ prohlásil mluvčí operátora Ondřej Luštinec.

„Nestandardní podmínky aukce odradí operátory, a to i případného nováčka, od potřebných investic do 5G ve venkovských oblastech. Přínos mobilních sítí jasně ukázala aktuální krize vyvolaná koronavirem a digitalizace bude bezesporu jedním z akcelerátorů ekonomického oživení, které bude v následující době tak nezbytné. Podmínky aukce velmi pravděpodobně způsobí zaostávání České republiky v budování 5G sítí, to znamená i zaostávání v digitalizaci ekonomiky ve srovnání s vyspělými zeměmi EU. To vše bude nakonec ke škodě především spotřebitelů, podnikatelů a firem,“ doplnil Luštinec.