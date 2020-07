Špičkové phablety Samsungu zlevnily o tisíce korun

Společnost Samsung se připravuje na příchod nových vlajkových lodí řady Galaxy Note, které by si měly odbýt premiéru zkraje srpna. Na to již nyní zareagovali někteří tuzemští prodejci, kteří citelně zlevnili loňské top modely. Vyplývá to z informací nákupního rádce Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz.