Roaming se vrací. Největší britští operátoři zavádějí poplatky

Jako první avizoval v polovině loňského roku opětovné zavedení poplatků po brexitu britský operátor EE. Původně si měli lidé již od 1. ledna 2022 připlatit za to, když budou chtít využívat mobilní služby v zahraničí.

Tento krok se pochopitelně setkal s velkou vlnou nevole, jak upozornil britský list Daily Mail. Vedení EE se proto rozhodlo odložit své plány až na 3. března 2022.

Mezitím však s prakticky totožným oznámením přispěchali další dva hráči na trhu – Vodafone a Three. První jmenovaný operátor zavede roaming jako první, a to již ve čtvrtek 6. ledna. Three pak roamingové poplatky bude požadovat od 23. května.

Za využívání roamingu si naúčtují všichni tři operátoři shodně dvě libry denně, tedy necelých 60 Kč. Někteří poskytovatelé však budou lákat na zvýhodněné nabídky. Například u EE bude možné pořídit měsíční roaming za jednotnou cenu 10 liber (295 Kč).

Vodafone zase nabídne osmi či patnáctidenní multipass, u kterého bude poplatek snížen ze dvou liber na jednu libru denně, tedy v přepočtu na 30 Kč. Operátor Three zatím žádné roamingové zvýhodnění nezveřejnil.

Cesty do Velké Británie

Roamingové poplatky se tedy podle dosavadních informací budou týkat pouze Britů, kteří budou cestovat do dalších částí Evropy, kde zatím platit nemuseli. Všichni tři tuzemští operátoři – O2, Vodafone a T-Mobile – se na svých webových stránkách chlubí, že návštěvníci mířící do Velké Británie mohou využívat všechny služby jako doma bez jakýchkoliv poplatků navíc, a to i navzdory brexitu.

Je ale patrně jen otázkou času, než se roamingové poplatky budou týkat i občanů členských zemí EU mířících do Spojeného království. Jednoduše proto, že poplatky budou vyžadovat tamní poskytovatelé připojení.

Nadnárodní skupiny operátorů Deutsche Telecom, Telefonica a Vodafone prodloužily bezplatný roaming pro cestující do Británie až do konce roku 2022. Následně ale budou již poplatky s největší pravděpodobností nevyhnutelné. Podobně si tuzemští uživatelé musí připlatit například ve chvíli, kdy míří do Švýcarska.

Zbytek Evropy si může oddechnout

Roamingové poplatky byly v rámci Evropské unie (EU) zrušeny již v roce 2017, avšak pouze do června letošního roku. Již loni v prosinci se však zástupci členských států s Evropským parlamentem (EP) dohodli, že dosavadní pravidla, která ruší roamingové poplatky, se prodlouží až do roku 2032.

Zákazníci evropských telefonních operátorů mohou volat ve všech zemích Unie za stejné ceny jako doma nejméně následujících deset let. „Zákazníci i firmy budou moci nadále využívat tuto podstatnou výhodu, která je v souladu s jednou z našich základních hodnot – volným pohybem lidí v rámci EU,“ komentoval dohodu slovinský ministr pro administrativu Boštjan Koritnik, který vedl za členské země vyjednávání s europoslanci.