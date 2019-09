Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi má klesnout

Novela bude účinná pravděpodobně až od dubna příštího roku místo od ledna 2020. Odklad navrhl Patrik Nacher ( ANO ) v souvislosti s průtahy v legislativním procesu a s potřebou dát operátorům určitý čas na to, aby se na změny připravili. Výbor přijetí pozměňovacího návrhu doporučil.

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi klesne podle novely z 20 na pět procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic. Doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora se zkrátí z deseti dnů zpravidla na dva pracovní dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora.