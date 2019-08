Výpovědní dobu někteří operátoři ignorují. Zákonům navzdory

„Novelizované ustanovení zákona o elektronických komunikacích omezuje maximální délku výpovědní doby, již jsou poskytovatelé služeb elektronických komunikací oprávněni ve svých smluvních podmínkách stanovit, a to na 30 dní. Do účinnosti uvedené změny záleželo pouze na samotných poskytovatelích, jakou délku výpovědní doby do smluv uzavíraných se zákazníky zakotví, neboť zákon je nijak v tomto ohledu neomezoval. Novelou zákona byla délka výpovědní doby sjednocena, což se vztahuje i na smlouvy uzavřené před 2. březnem 2018, od kdy tato povinnost platí,“ uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.