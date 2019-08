Operátoři v cizině jsou stále levnější

Ve Švýcarsku , kde je průměrná mzda až pětinásobná oproti Česku, operátor Salt nabízí do konce srpna tarif s ne­omezenými daty za 24,95 franku (necelých 600 korun). Ve Finsku zase operátor DNA poskytuje neomezená data se stahováním do rychlosti 150 megabitů za sekundu za 24,90 eura , tedy za přibližně 642 Kč a s rychlostí až 300 megabitů za 29,90 eura, tedy za necelých 800 korun. Na Slovensku u operátora 4ka můžete mít neomezený tarif s neomezenými daty za 20 eur (516 Kč).

Na zlevnění dat tlačí dlouhodobě premiér Andrej Babiš (ANO), šanci na snížení cen vidí v příchodu čtvrtého operátora. Ten by se mohl účastnit aukce kmitočtů pro vysokorychlostní sítě 5G. Frekvence v aukci Českého telekomunikačního úřadu by podle Babiše měly být přiděleny v průběhu příštího roku a síť by měla být v provozu do roku 2024.