Operátoři se předhánějí, kdo více zaujme majitele předplacenek

Novou nabídku pro majitele předplacenek si připravilo také O2. „Při tvorbě nových tarifů jsme mysleli na to, aby vyhovovaly zejména pravidelným uživatelům předplacených karet. Jeden jsme zaměřili na výhodné volání a druhý spíše na data,“ vysvětlila ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Tarif GO NAPLNO za cenu 149 korun měsíčně zahrnuje 50 volných minut volání, 25 SMS a 100 MB dat. Za 299 Kč měsíčně pak mohou případní zájemci získat nový tarif GO NAPLNO DATA PLUS se 2 GB dat, 100 minutami volání a 25 SMS. K prvnímu předplacenkovému tarifu případní zájemci navíc nyní v rámci akce získají 50 minut volání měsíčně zdarma, u druhého pak 1 GB dat měsíčně zdarma.