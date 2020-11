Operátoři se dohadují o rozdělení kmitočtů pro 5G. Mají na to měsíc

Celkem pět firem uspělo v minulém týdnu v aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě páté generace. Úspěšní zájemci nyní mají měsíc na to, aby si mezi sebou spektrum pro 5G rozdělili. Pokud by se nedohodli, Český telekomunikační úřad by jim frekvence přidělil prostřednictvím losování.