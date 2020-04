Operátor T-Mobile US dokončil spojení s konkurentem Sprint

Firmy dohodu o fúzi oznámily již předloni v dubnu, plánovaná transakce však čelila kritice kvůli obavám z negativních dopadů na hospodářskou soutěž. Letos v únoru fúzi schválil soud, který tak odmítl žalobu skupiny amerických států, podle níž by transakce byla v rozporu se zákony o hospodářské soutěži a vedla ke zvýšení cen.

Soud schválil spojení operátorů T-Mobile US a Sprint

T-Mobile US byl dceřinou společností německého operátora Deutsche Telekom, zatímco firmu Sprint měl pod kontrolou japonský technologický konglomerát SoftBank Group. Ve sloučeném podniku by měl Deutsche Telekom podle dříve zveřejněných podmínek fúze vlastnit 43 procent a Softbank 24 procent. Zbývajících 33 procent by mělo připadat na ostatní akcionáře.