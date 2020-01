Odvolaný předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák: Příchod čtvrtého operátora je ohrožen

V pondělí jste rezignoval na post šéfa Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) kvůli změnám v podmínkách aukce kmitočtů pro sítě 5G ze strany ministerstva průmyslu a obchodu. Záhy vás vláda odvolala. Co se dělo?

Aukce se začala připravovat před dvěma lety. Vláda byla o přípravě celou dobu informována a jak Český telekomunikační úřad, tak vláda chtěly přivést na trh plnohodnotného čtvrtého mobilního operátora. Aukce byla načasována na tento rok, protože se uvolní kmitočty od televizního vysílání.

Kmitočty klíčové pro celoplošné pokrytí budou zase k dispozici až za deset let

Celý proces probíhal transparentně. Zákon přesně říká, jaké kroky musí regulátor při vypsání aukce udělat, postup je popsán na webu, i to, jaké připomínky jsme dostali a jak jsme je vypořádali. Činili jsme několik veřejných konzultací a ve finále jsme zpracovali a v listopadu loňského roku odeslali na ministerstvo průmyslu a obchodu materiál s finálními podmínkami aukce. Potom proběhla série jednání s ministerstvem, která vyvrcholila zpracováním materiálu, jenž se týkal aukce.

Neměli jsme ale k dispozici finální verzi dokumentu, ani vypořádané naše připomínky, které jsme ještě zasílali. V tomto ohledu jsem nemohl učinit jinak než rezignovat na své funkce v úřadu.

Kdy jste se rozhodl rezignovat?

V momentě, kdy jsem se dozvěděl, že se na vládě projednává materiál, který se týká aukce a ke kterému jsem nebyl pozván. Pečlivě jsme vypracovali materiál, který jsme chtěli předložit na vládu, pan ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se rozhodl jinak. Rozhodl jsem se během posledního víkendu.

Věděli jste o změnách ze strany ministerstva?

Změny jsme dílčím způsobem viděli a také jsme je komentovali. O tom právě byla série prosincových a lednových schůzek na ministerstvu, kdy náš design aukce počítal s tím, že chceme na trhu nezávislého plnohodnotného celoplošného operátora, který nebude závislý na těch třech stávajících a dokáže přijít s lepšími cenami a lepšími službami.

Návrhy ze strany ministerstva byly postaveny na vylepšení podmínek pro neceloplošné hráče. Upozorňovali jsme, že ti budou vždy závislí na stávajících operátorech. Je to, jako kdybyste léčili angínu kloktáním slané vody. Efekt by byl krátkodobý a rozhodně ne tak dobrý pro peněženky spotřebitelů.

Aukce se má týkat pásem 700 Mhz a 3,5 GHz, které z nich je vhodné pro plnohodnotného mobilního operátora?

Kmitočty můžeme z tohoto pohledu rozdělit na dva typy. Ty pro celoplošné pokrytí jsou pod 1 GHz, tam tedy spadá pásmo 700 MHz, kam jsme primárně cílili snahu přilákat nového hráče. Pak jsou kmitočty pro kapacitní pokrytí nad základní vrstvu, třeba ve velkých městech, a k tomu slouží 3,5 GHz. Je to skvělé pásmo pro lokální sítě, je spousta projektů, na kterých stojí rozvoj průmyslového internetu v 5G. I toto pásmo je důležité, ale nelze na něm vytvořit plnohodnotnou konkurenci pro stávající operátory.

Ve vládním návrhu je ale možnost takzvaného národního roamingu pro operátora, který vysoutěží pásmo 3,5 GHz, tedy to, které není pro celoplošné pokrytí. Proč?

To nevím. Celou dobu jsme vedli konstruktivní dialog, za prací úřadu stojí expertní tým včetně ekonomických a právních poradců.

Objevily se informace, že v případě změny podmínek aukce hrozí průtahy a spory...

V minulých letech jsme realizovali několik aukcí, v nichž byly pobídky pro podporu soutěže, rozvojová kritéria pro pokrytí a podobně. Celý náš tým ví, že design musí být vyvážený. Nesmíte se dopustit diskriminace a jakýkoli prvek, kdy zvýhodňujete některého hráče, musí být vyvážený a zdůvodněný.

Pokud se bude aukce restartovat, tento rok se peníze do rozpočtu vybrat nestihnou

My jsme dva roky zdůvodňovali vizi celoplošného plnohodnotného hráče a nyní, až po celém konzultačním procesu, v podstatě pět minut před zahájením aukce, do toho začaly padat nápady, které ohrožovaly právní stabilitu aukce. V momentě, kdy zničehonic otočíte o 180 stupňů, je velmi těžké udržet argumentační linii.

Co udělá operátor, který tady nechce konkurenci a chce, aby celá aukce padla? Podívá se, jak jsme argumentovali před půl rokem a jestli teď náhodou neříkáme přesný opak. Nastala na trhu situace, která to zdůvodňuje? Nenastala. Teď tak hrozí spousta věcí, která by mohla vést k tomu, že by úřad jako regulátor byl obviněn z netransparentnosti nebo účelového chování. To pro mě osobně bylo nepřijatelné, udělat tuhle otočku.

Ministr Havlíček uvedl, že za dodržení podmínek aukce tak, jak je předložil Český telekomunikační úřad, projevil zájem jen jeden menší český uchazeč. Je to pravda?

Za prvé vstup na koncentrovaný trh je mimořádně komplikovaný a je to velká investiční zátěž. Věřím ale, že to dává smysl. Vždycky říkám, že kolik hráčů je v aukci, uvidíme, až když otevřeme obálky. Uvidíme, kdo se přihlásil a splnil kritéria.

Dělat takto předčasné soudy, to mě mrzí. Když se podíváte na připomínky v loňské letní konzultaci, tak tam byla Sazka, Nordic Telecom a další společnosti. Takže zájem byl. V prosinci jsme navíc ještě byli osloveni jedním zahraničním operátorem. Když porovnáte design aukcí, které proběhly v Evropské unii, uvidíte, že podmínky, které jsme připravili, byly nejvíce vstřícné vůči novému hráči.

Můžete vysvětlit, co znamená národní roaming pro nového operátora?

Je to jedno z opatření, které má podpořit vstup nového hráče. V našem návrhu to bylo pro nového operátora, který získá pásmo 700 MHz. Tedy pro hráče, který má potenciál a kmitočty, které vytvoří celoplošnou síť. Dočasně by získal možnost využívat sítě cizích operátorů, aby byl na začátku víc konkurenceschopný a mohl hned nabízet všechny služby, jako jsou hovory, SMS a data.

Časem, když by vybudoval celoplošnou síť, už by národní roaming nepotřeboval, takže by mohl lépe konkurovat stávajícím operátorům, protože by na nich byl nezávislý. Bohužel když toto opatření přidáte do pásma 3,5 GHz, tak operátor bude vždy závislý na síti roamingového partnera. V rámci České republiky bude schopen postavit síť třeba v krajských městech, a když jeho zákazníci budou cestovat a využívat jeho služby třeba na venkově, budou vždy v síti roamingového partnera.

A paradoxně, čím více zákazníků by získal, tím více by musel roamingovému partnerovi platit. Tak, aby to nebylo možné napadnout z důvodu nedovolené veřejné podpory, kdy bychom novému hráči vytvořili luxusní podmínky, to musí být vyvážené, a národní roaming měl být omezen na šest let. Tomu, kdo mu umožňuje využít svou síť, by potom podle nákladového modelu, který byl veřejně konzultován.

Dojde nyní ke zpoždění vypsání aukce jen o pár měsíců, jak tvrdí ministr? Podaří se státu do rozpočtu získat šest miliard korun z aukce, s nimiž už počítá státní rozpočet pro tento rok?

Panu ministrovi jsme řekli, že pokud se bude aukce restartovat, tak podle našich znalostí zákona a zkušeností s jinými aukcemi, které jsme realizovali, se tento rok peníze do rozpočtu vybrat nestihnou. Proto jsme chtěli, aby vláda přijala náš materiál. Pan ministr zřejmě dostal informace, že se to stihnout dá, ale to je teď už zodpovědnost někoho jiného.

Na drahá data si dlouhodobě stěžují uživatelé i vláda. Jak s nimi může telekomunikační úřad bojovat?

Nežijeme v řízeném hospodářství, aby úřad stanovil cenu jednoho megabytu. Máme dva nástroje, jak s tím něco dělat. Jedním je zregulovat trh a my ty kroky děláme. Jsme jediným regulátorem v Evropě, jde touto cestou. Ale to je běh na dlouhou trať.

Druhým krokem, který je z mého pohledu mnohem důležitější, protože přinese změnu rychleji, je aukce. Tedy nastavení aukčních podmínek tak, aby mohl přijít plnohodnotný konkurent. Stačí už jen samotné vyhlášení aukce s podmínkami pro jeho příchod a operátoři rychle sníží ceny, aby odradili konkurenci od vstupu na trh.

Kdy mohl nový operátor v případě původních podmínek aukce začít nabízet služby?

Jeden z předpokladů směřoval k tomu, že to mohlo být už v letní prázdninové kampani 2021.

Kdy bude další příležitost aukce?

Kmitočty pod 1 GHz, které jsou klíčové pro celoplošné pokrytí, budou k dispozici až za deset let.

Jaké jsou vaše další plány?