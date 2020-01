Nový operátor v Česku? Aukce by se mohla o několik měsíců posunout

ČTÚ připravilo aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G. Dražit bude frekvence 700 a 3500 MHz. Pásmo 700 MHz vznikne přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Aukce má zároveň na český trh přivést dalšího operátora a zvýšit tak konkurenci. Do státního rozpočtu by akce měla přinést minimálně šest miliard korun. S vyhlášením se původně počítalo už v lednu.

„Zatím ministerstvo není komfortní s tím návrhem ČTÚ,“ uvedl Havlíček. Chce, aby aukce měla co nejvíce účastníků. Kromě velkých zahraničních společností by se do ní podle něj mohli zapojit i menší tuzemští operátoři. Ve stávajících podmínkách aukce není zahrnuto sdílení sítí, které by podle Havlíčka podpořilo konkurenci. „Trh by se měl ještě více otevřít prostřednictvím národního roamingu pro toho, kdo získá 3500 (MHz) kmitočet ve prospěch 700 a těch nižších,“ řekl dále.