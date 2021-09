Nižší cena zabrala. Poptávka po iPhonu 13 stoupla o polovinu

Hned na úvod poznamenejme, že společnost Apple již několik posledních let o přesných prodejích iPhonů neinformuje, přestože ještě za dob zakladatele Steva Jobse podnik hned po prvních pár dnech od startu prodeje vždy přinesl přesná čísla.

„Za týden mezi spuštěním předprodejů a zahájením prodeje jsme měli o 52 % více zájemců, než u minulé generace 12. Mimochodem, i ta v předobjednávkách vysoce překonala předchozí řadu 11, tehdy dokonce navzdory pandemii covidu-19. Zájem je tedy rok od roku vyšší, letos si to vysvětlujeme mimo jiné nižší cenou nových modelů oproti očekávání,“ prohlásil Miloslav Winter, produktový manažer iWantu.

Podle něj měli zákazníci v předobjednávkách největší zájem o klasický iPhone a iPhone 13 mini v inkoustové a růžové barvě. „Tím se potvrzuje dlouhodobý trend, kdy si tyto modely kupují spíše ženy, které chtějí světlejší netradiční barvy. Oblíbené je i provedení s hvězdně bílou. U iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max, které často pasují do ruky spíš mužům, pak shodně vedou grafitově šedá a horsky modrá barva,“ konstatoval Winter.

Nebývalý zájem o třináctky není zase tolik překvapivý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Apple totiž nasadil nižší cenovky než u loňských dvanáctek. Při pohledu do ceníků se sice může zdát, že si americký počítačový gigant nechá za nejlepší iPhone zaplatit více. Je to ale dáno tím, že třináctky ve verzi Pro nově nabízí kapacitu o velikosti 1 TB, ta ještě loni k mání nebyla.