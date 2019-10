MPO vypsalo tendr pro pět měst, která budou testovat 5G

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vybere pět měst, která chtějí testovat mobilní technologie 5G. Spolu s ministerstvem pro místní rozvoj vypsalo výběrové řízení, do kterého se mohou města hlásit. Přihlášky mohou posílat do 22. listopadu, úspěšné uchazeče ministerstvo oznámí 12. prosince. Uvedlo to MPO v tiskové zprávě.