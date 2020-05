Metro mezi Můstkem a Muzeem je pokryto mobilním signálem

Na pokrytí se podílí všichni tři čeští operátoři a firma CETIN. Podle dřívějších informací se původní plán pokrytí o několik měsíců opozdil, na což měla vliv i epidemie nového typu koronaviru. Do léta chce nicméně konsorcium dokončit pokrytí úseků metra v centru metropole. LTE síť by se měla rozšířit na úseky Staroměstská - Dejvická, Florenc - Českomoravská a Smíchovské nádraží - Anděl.

Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě. V pražském metru je nyní 61 stanic.