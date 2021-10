Linka A pražského metra je pokryta internetovým signálem. Až na jednu stanici

K úplnému pokrytí pražského metra signálem LTE zbývá pět stanic, a to Střížkov, Prosek, Letňany na lince C a Rajská zahrada a Černý most na lince B. „V další fázi dokončíme pokrytí linky C, přičemž operátoři v současnosti pracují už na Střížkově a Proseku. Jako poslední zůstane linka B, ale vše by se mělo stihnout do konce tohoto roku,” dodal Šabík.