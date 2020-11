Levnější volání a internet? Zapomeňte. Aukce nezabrala

Že situace na malém českém písečku není zrovna ideální, upozorňují mobilní experti i politická reprezentace již delší dobu. V loňském roce se dokonce do operátorů obul přímo premiér Andrej Babiš (ANO) – prohlásil, že když operátoři nezlevní, zasloužili by si víc zdanit.

„Principiálně odmítám sektorovou daň, zdanit by ale zasloužili mobilní operátoři, protože skandálně zneužívají své postavení na trhu a navrch jsou arogantní. Za pět let dostali 55 miliard na dividendách a vůbec se nestydí, že Češi mají jedny z nejdražších dat v Evropě. Je to jasný vzkaz, takže doufejme, že se konečně chytnou za nos a že ceny zlevní,“ řekl Právu Babiš loni v dubnu.

Nebylo to přitom poprvé, co zákonodárci pod jeho vedením proti operátorům vystoupili. Již zkraje loňského roku prosadili snadnější výměnu mobilního operátora, aby lidé mohli využít konkurenční nabídky do dvou dnů a bez pokut.

Jak se ale následně ukázalo, kýžené zlevnění telekomunikačních služeb to nepřineslo. Problém je v tom, že jednotlivé nabídky tuzemských operátorů se podobají jako vejce vejci – většina lidí tak vůbec nemá důvod přecházet.

A na tom se nic nezměnilo ani po více než roce, co začal snadnější přechod platit. Například u O2 získají lidé za 649 Kč neomezené volání, SMS zprávy a internet s kapacitou 4 GB. U Vodafonu vyjde totožný tarif na 599 Kč. T-Mobile si za neomezený tarif s 4GB datovým limitem naúčtuje 625 Kč.

Na velmi podobné cenové nabídky narazíme také v případě, kdy se podíváme na dražší tarify s větší porcí dat nebo zcela neomezeným internetem.

Světlo na konci tunelu? Není…

Světlem na konci tunelu měla být právě aukce kmitočtů pro mobilní sítě páté generace. ČTÚ se již zkraje roku chlubilo, že podmínky aukce podporují rozvoj konkurence na mobilním trhu s cílem zajistit dlouhodobě pozitivní vývoj cen mobilních služeb.

Aukce byla ale značně chaotická, a to nejen kvůli tomu, že proti nastaveným pravidlům několikrát protestovali operátoři. Ale především proto, že se pravidla několikrát změnila. Kvůli změně podmínek aukce vláda dokonce v lednu odvolala tehdejšího předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka. Na jeho místo dosadila dosavadní členku rady Hanu Továrkovou. Ta dostala jasný úkol – přivést na trh čtvrtého operátora.

Předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hana Továrková Foto: Ondřej Deml, ČTK

Že to nebude zrovna jednoduché, se ukázalo ještě před startem aukce, kdy z ní vycouval ČEZ. Právě o této energetické skupině se přitom hovořilo jako o jednom z nejvážnějších kandidátů. ČEZ ale nakonec nepodal ani přihlášku.

„Možnost účastnit se aukce na operátora 5G jsme dlouho a detailně analyzovali. Nakonec jsme se rozhodli přihlášku do letošní aukce nepodat,“ uvedl zkraje října pro ČTK mluvčí skupiny Ladislav Kříž.

Stávající operátoři zůstávají u kormidla

Celkově se o volné frekvence pro mobilní sítě 5G ucházelo sedm účastníků, v aukci jich ale nakonec bylo úspěšných pouze pět. Z celkem čtyř hlavních bloků v kategorii A, která zahrnuje žádané pásmo 700 MHz, uzmul hned dva Vodafone, po jednom pak společnosti T-Mobile a O2.

Právě toto pásmo bylo klíčové pro rozvoj mobilní sítě páté generace, zároveň by umožnilo vznik nového operátora v Česku.

Všichni tři zmiňovaní operátoři se úspěšně účastnili také aukce o pásmu 3400–3600 MHz, zde se ale podařilo uzmout volné bloky také společnostem CentroNet a Nordic Telecom. Naopak neúspěšnými účastníky aukce jsou společnosti Sev.en Innovations a PODA.

Bloky o velikosti 20 MHz v pásmu 3400-3600 MHz, o které se soutěžilo, jsou spojené se závazkem pronájmu kmitočtů pro podporu Průmyslu 4.0.

Havlíček: aukce se povedla

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přesto považuje aukci za úspěšnou. „Protože bylo málo pravděpodobné, že pásmo 700 MHz využije nový operátor, došlo ke změně konceptu aukce připravené za minulého předsedy ČTÚ a důraz se nově kladl na zvýšení konkurence přes pásmo 3,4 - 3,8 GHz,“ prohlásil Havlíček.

„Jsem rád, že se i ve složitém období pandemie koronaviru podařilo aukci dokončit, a věřím, že nově nastavený národní roaming a další hráči na mobilním trhu výrazně pomohou snížit ceny mobilních dat pro všechny. Důležité také je, že se aukci podařilo realizovat ještě v tomto roce, a to s víc než očekávaným rozpočtovým výnosem,“ doplnil Havlíček.

Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Největší očekávání tedy podle všeho byla u souboje o vyšší frekvenční pásma. „V pásmu 3,4 - 3,8 GHz máme nového významného hráče na mobilním trhu a také se posílila role dalších operátorů, a to PODA a Nordic Telecom. Oproti původní podobě aukce se našla možnost i průmyslového využití části spektra, což je velmi důležité pro naši ekonomiku,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodal: „Významně to pomůže modernizaci a digitalizaci. To vše díky inovativnímu pojetí aukce, které dobře reaguje na českou strategii rozvoje 5G sítí.“

Aukce skutečně vynesla státní pokladně více peněz, konkrétně 5,596 miliard korun místo očekávaných 5,4 miliardy korun. Že by ale aktuálně rozdané karty mohly přinést zlevnění telekomunikačních služeb, je spíše zbožné přání…