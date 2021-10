Kdo musí vyměnit mobil? Operátoři chystají definitivní konec 3G

Je to kvůli tomu, aby se mohly v Česku naplno rozvinout modernější 5G sítě, které slibují dramaticky vyšší přenosové rychlosti. Jen pro porovnání, v mobilních sítích třetí generace dosahuje internet rychlosti 10 Mbps, v případě 5G je to až 1000 Mbps.

Majitelé několik let starých smartphonů to ale tak jednoduché už mít nebudou. Zpravidla jde o přístroje vydané před rokem 2013. „Případné komplikace a snížení datových rychlostí mohou nastat pouze u připojení starších telefonů k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Vesměs se ale jedná o modely telefonů starší více než 8 let, kterých je mezi občany ČR jen velmi málo,“ prohlásil ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund.