IFA 2019: Huawei bude fanoušky napínat. Mate 30 se na obřím počítačovém veletrhu neukáže

V kuloárech se již nějakou dobu spekulovalo o tom, že by si chytrý telefon Mate 30 mohl odbýt premiéru právě v německém Berlíně zkraje září. Huawei ale nakonec všem spekulacím udělal přítrž, podnik totiž novinářům rozeslal pozvánku, podle které bude premiéra zmiňované novinky až 19. září v německém Mnichově.

Co tedy bude hlavním lákadlem veletrhu IFA? To se zatím neví. Podle některých zdrojů by ale podnik mohl oznámit zahájení prodeje skládacího smartphonu s ohebným displejem Mate X, který byl před pár měsíci odložen, nebo nový mobilní čipset, jenž následně nalezneme v těch nejlepších telefonech tohoto výrobce.