Huawei na nátlak USA prodává divizi levných telefonů Honor

Největší mobilní obchod: Huawei by mohl za Honor dostat 339 miliard

Podle analytičky Nicole Pengové ze společnosti Canalys se nyní firma Huawei připravuje na obtížné období tím, že soustředí své zdroje na dražší telefony. Pengová prodej divize Honor označila za „známku slabosti”. „Ukazuje to, že Huawei ví, že situace mezi Čínou a USA se bezprostředně nezmění,” dodala.

Analytik Will Wong ze společnosti IDC uvedl, že dohodnutá transakce pomůže zachovat značku Honor a zároveň skýtá možnost, že Huawei v budoucnosti tuto značku koupí zpět. „Pro Huawei bude snazší uskutečnit případné zpětné převzetí od tohoto konsorcia, což by nebylo tak lehké, pokud by divizi prodali jinému výrobci,” upozornil.