Huawei dostal v Británii stopku. 5G sítě musí postavit někdo jiný

Britské telekomunikační firmy nesmějí od září příštího roku instalovat do sítí páté generace (5G) v Británii žádná nová zařízení od čínské společnosti Huawei. Oznámila to britská vláda. Země se firmu snaží ze zapojení do budování mobilních sítí 5G už déle než rok vyloučit, protože ji považuje za bezpečnostní riziko.