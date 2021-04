Drtivá většina seniorů nepoužívá chytrý telefon

Přesto je patrné, že popularita smartphonů roste i mezi seniory. Zatímco loni chytrý telefon vlastnilo 27 % důchodců, v roce 2018 to bylo pouze 17 %. O rostoucí popularitě to přitom platí napříč celým věkovým spektrem – loni vlastnilo mobil s operačním systémem 76 % tuzemských domácností, přitom o dva roky dříve to bylo pouze 69 %.

Je nicméně patrné, že statistiky táhnou směrem vzhůru především mladší ročníky, s přibývajícím věkem totiž podíl klesá. Ve věku do 34 let pracuje se smartphonem 97 % lidí, v rozmezí 35 až 44 let pak už jen 94 % dotázaných a ve věku od 45 do 54 let dokonce pouze 87 %. Pro úplnost dodejme, že ve věku od 55 do 64 let používá mobil 65 % respondentů.