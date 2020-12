Co umí nejlevnější chytrý telefon od Nokie

Přestože jde o levný smartphone, líbivý vzhled se mu nedá upřít. Je to dáno především použitím protáhlého displeje s poměrem stran 19:9, který zabírá prakticky celou čelní stranu zařízení. Dotyková obrazovka nabízí úhlopříčku 5,71 palce a rozlišení 1520 x 720 bodů.

Výrobce primárně doufá, že tento model ocení začínající uživatelé. Ačkoli novinka hodlá zaujmout nízkou cenou, s níž je spojen i méně výkonný hardware, díky zmíněnému systému by měla fungovat rychle a plynule a nabídne i plný přístup do aplikačního obchodu Google Play se všemi oblíbenými aplikacemi jako WhatsApp, Facebook či Instagram. Speciálně označené jsou pak aplikace přímo určené a uzpůsobené pro zmíněnou Go edici operačního systému.