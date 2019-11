Čínští operátoři spustili 5G pro běžné uživatele

I když se tak 5G může zdát pouze jako další mobilní standard, ve skutečnosti budou jeho přínosy daleko větší. Pátá generace mobilních sítí zpřístupní podle studií Ericssonu vysokorychlostní internet až pro miliardu lidí a zařízení. A co víc, umožní rozmach moderních technologií.

Podle vlády bude do konce roku zprovozněno více než 130 000 základnových stanic 5G. To by z čínské sítě učinilo jednu z nejrozsáhlejších na světě, uvedla podle BBC vláda.