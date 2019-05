mif, Novinky

K podobnému kroku podle hlavy společnosti Huawei dojít dříve nebo později muselo. Sám si to přitom nedává do spojitosti se špionáží, ze které jeho podnik obviňují Američané. Souvisí to prý s technologickým náskokem, který Huawei má před konkurencí.

„Naši konkurenti nás minimálně v oblasti 5G sítí nebudou schopni dohnat v následujících dvou až třech letech. V odvětvích, kde máme nejpokročilejší technologie, přinejmenším v oblasti 5G, nebudou mít restrikce velký dopad,“ řekl Žen.

Zároveň odsoudil to, jak velká kampaň je proti jeho podniku vedena. „Myslím, že bychom neměli být cílem kampaní vedených Spojenými státy jen proto, že jsme před USA. 5G není atomová bomba. Je to něco, co prospívá společnosti,“ dodal.

Jeho děti používají zařízení od Applu



V rozhovoru také neskrýval, že Huawei se dostal na druhou příčku nejúspěšnějších prodejců mobilů na světě právě díky spolupráci s americkými společnostmi. „Během 30 let nám pomohly růst a dostat se tam, kde nyní jsme. Naučily nás, jak správně řídit společnost. Jak víte, většina konzultačních společností sídlí ve Spojených státech, včetně desítek jako IBM a Accenture,“ zmínil Žen.

I nyní šéf společnosti Huawei zopakoval, že podnik má hned několik plánů, jak postupovat v případě, že budou sankce ze strany USA pokračovat. Již dříve pracovníci Huawei například prozradili, že pracují na vlastním operačním systému, který má nahradit v chytrých telefonech Android od Googlu.

Sám Žen přiznal, že jeho děti mobily od Huawei nepoužívají. Dávají prý přednost některým výrobkům od Applu. „Lidé používají to, co se jim líbí. Politika by z toho měla být vynechána. Huawei je pouze společnost,“ uzavřel.

Technologičtí giganti dávají od Huawei ruce pryč



Google v reakci na přidání společnosti Huawei na černou listinu amerického ministerstva obchodu uvedl, že přestane do nových přístrojů dodávat některý klíčový software. U chystaných produktů by tak nemusely být dostupné všechny služby – například Play Store, Gmail a YouTube nebo Google Mapy.

Omezení ze strany Googlu není pro Huawei jediný problém. Kvůli celé bezpečnostní kauze dávají od čínského výrobce ruce pryč také další technologické giganty. Jsou mezi nimi společnosti Intel, Qualcomm, Xilinx či například Broadcom. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že napětí mezi USA a Čínou kvůli tomu graduje.

Intel je v současnosti největším výrobcem procesorů na světě, i když se soustředí primárně na stolní počítače a servery. Qualcommu patří prvenství mezi mobilními čipsety. Xilinx prodává programovatelné čipy používané v síti a Broadcom je dodavatelem přepínacích čipů, ale například patří také k největším výrobcům BlueTooth a WiFi čipů na světě.

V nabídkách těchto společností je ovšem celá řada dalších klíčových komponent, které jsou nezbytné k výrobě smartphonů.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval kromě USA i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).