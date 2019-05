Technologie zmíněných firem na citlivých místech představují riziko nejen kvůli potenciální špionáži, ale i kvůli ohrožení běžných služeb státu. Cizí mocnost by je pak mohla chtít zneužít například k zásahům do internetu. Obezřetnost je namístě také tam, kde by jejich zneužití mohlo přinést ohrožení zdraví a životů lidí nebo významné hospodářské ztráty.