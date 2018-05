mif, Novinky

S novou cenovou nabídkou přispěchal nejmladší italský operátor Iliad. Není pochyb o tom, že tak chtěl co nejvíce upozornit na svou existenci.

To koneckonců tento telekomunikační podnik udělal už před čtyřmi lety, kdy své podnikání v Itálii odstartoval. Tehdy nabídl novým zákazníkům levnější tarify až o 80 %, čímž v podstatě na tamním trhu odstartoval revoluci – boj o co možná nejnižší ceny, ze kterých nakonec těží samotní zákazníci.

Jen pro milión zákazníků

Operátor patří francouzskému miliardáři Xavieru Nielovi. Ten se nechal slyšet, že od nové cenové nabídky si slibuje především vyšší podíl na trhu. Během dvou až tří let by chtěl ovládat až 10 % italského mobilního trhu, tedy aby měl SIM kartu s logem Iliad každý desátý Ital.

Společnost pro agenturu Reuters uvedla, že nejde o žádné nekalé obchodní praktiky. Cena 160 Kč za daný tarif prý přesně odpovídá nákladům na italském trhu a byla vypočítána tak, aby podnik neprodělával. Tarif nicméně získá pouze první milión zákazníků.

Sluší se nicméně podotknout, že v domovské Francii nabízí Iliad pod značkou Free mobilní tarify dráže. Například za 20 eur (520 Kč) tam lidé získají neomezené volání s pouze 25GB datovým limitem.

Oťukává si trh?

Je nicméně možné, že v Itálii si Iliad pouze oťukává trh a po úspěšném pilotním projektu nabídne stejně výhodné tarify také na dalších trzích. A co více, následovat by jej pak mohli i další konkurenční operátoři.

Z tohoto cenového boje by v konečném důsledku těžili nejvíce samotní uživatelé. Přesně tak to bylo v roce 2013 v Česku. O2 tehdy nabídlo neomezené volání a SMS do všech sítí a připojení k internetu s jedním GB dat pod označením Free CZ za paušální poplatek 749 Kč měsíčně při úvazku na dva roky. To byla tehdy méně než poloviční cena proti dřívější nabídce.

S prakticky totožnou nabídkou tehdy přispěchali prakticky okamžitě i další operátoři – T-Mobile a Vodafone. Za posledních pět let se ale žádné další dramatické zlevňování nekonalo, operátoři pouze uživatelům zvyšovali datové balíčky.

S Itálií – a nutno podotknout, že také s celou řadou dalších evropských trhů – se však tuzemské nabídky měřit nemohou. Za částky mezi 700 a 800 Kč totiž čeští operátoři nabízí neomezené volání a datový limit maximálně 10 GB.

Dokládá to také analýza Evropské komise, podle které patří mobilní služby v Česku k nejdražším v celé Unii. [celá zpráva]