To nejlepší ze světa notebooků a tabletů. Microsoft láká na vlastní počítače

Microsoft se zaměřuje především na hybridní počítače, snaží se tedy spojit to nejlepší ze světa klasických notebooků a počítačových tabletů. To je i příklad špičkového modelu Surface Pro X, který na první pohled vypadá jako tablet.

Ve skutečnosti se s ním dá ale pracovat jako s plnohodnotným notebookem. Je to zásluha odnímatelné klávesnice, která slouží v podstatě také jako kryt ve chvíli, kdy zařízení nepoužíváte.

Výkon by měl být tedy velmi slušný. Microsoft tvrdí, že nový procesor Microsoft SQ2 je aktuálně tím nejrychlejším čipem ve své třídě. Novinka se bude nabízet v různých konfiguracích, všechny modely nicméně nabídnou 13palcovou obrazovku, 16 GB operační paměti a výkonný čipset Microsoft SQ2. Lišit se tak budou barevným provedením a také velikostí paměti, úložiště totiž může dosahovat hodnoty 256 nebo 512 GB.

Ceny modelu Surface Pro X by měly startovat těsně pod hranicí 47 tisíc korun. V nabídce amerického softwarového gigantu nicméně nalezneme i citelně levnější stroje. Již nyní je například v obchodech možné zakoupit levný tablet Surface Go 2 za 13 490 Kč.

Surface Go 2 je k mání v různých konfiguracích, vybírat je možné mezi základním procesorem Intel Pentium Gold 4425Y či výkonnějším provedením s čipem Intel Core m3-8100Y. Obě varianty jsou ale svižnější než předchůdce. Jednotlivé modely se od sebe mohou lišit také pamětí, operační může mít kapacitu 4 nebo 8 GB, úložiště pak 64 nebo 128 GB.

Nejlevnější počítač v nabídce Microsoftu je Surface Go 2

Na pulty obchodů se před Vánocemi chystá také novinka zvaná Surface Laptop Go, což je kompaktní laptop s 12,4palcovým dotykovým displejem. Surface Laptop Go je vybaven čtyřjádrovým procesorem Core i5 10. generace od Intelu, až 16 GB operační paměti a 256GB úložištěm. Vybrané konfigurace mohou disponovat také integrovanou čtečkou otisků prstů pro pohodlnější přihlašování. Výdrž baterie by se měla pohybovat až okolo 13 hodin, nechybí ani podpora rychlého nabíjení.