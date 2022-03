Rozdíly ve spotřebě PC jsou propastné

Běžná multimediální sestava je v dnešní době vybavena čtyřjádrovým procesorem s frekvencí okolo 3 GHz, operační pamětí o velikosti 8 GB, 240GB SSD jednotkou či 1TB pevným diskem a samostatnou grafickou kartou. Taková sestava spotřebuje při běžné práci 50 až 70 W, v zátěži to může být klidně i přes 100 W.

Při současných cenách elektřiny tak může vyjít provoz herní sestavy ročně klidně i o několik tisíc korun dráž. Platí to samozřejmě v případě, kdy takový stroj budeme používat každý den alespoň pět hodin.

V případě, že máme připojeny reproduktory, tiskárnu či skener, stoupne toto číslo o několik desítek wattů. Například zmiňované reproduktory mohou zvýšit roční vyúčtování klidně i o několik stovek, a to i pokud je nepoužíváme. Příslušenství tak nenechávejte zapnuté zbytečně.

V porovnání se stolními počítači jsou daleko úspornější notebooky. Je to dáno tím, že je u nich kladen daleko větší důraz na výdrž baterie, s čímž logicky souvisí i jejich spotřeba. V případě multimediálních strojů bývá spotřeba notebooků ve srovnání s jejich stolními konkurenty nižší klidně i o 30 až 50 W.

U herních laptopů ale klidně rozdíl může dělat i 100 W. A to je již na využívání opravdu poznat, rozdíl ve spotřebě může být ročně klidně i více než 3000 Kč.

Není proto divu, že některé součástky z notebooků se začínají montovat i do klasických sestav. Příkladem mohou být SSD jednotky, které pomalu vytlačují z moderních sestav klasické pevné disky.

V zadní části tabletu nalezneme ikonický výklopný stojánek, který poslouží k polohování displeje. Tablet, který se chlubí 13palcovou obrazovkou, podporuje chytrý stylus Surface Slim Pen 2. Ten se klidně hodí i na detailní kreslení a dá se schovat přímo do základny s klávesnicí.

V útrobách modelu Surface Pro 8 se ukrývají nejnovější procesory Intel Core jedenácté generace. Na výběr je přitom z různých výkonnostních tříd zahrnujících čipy Core i5 a Core i7. U nejvýkonnější konfigurace slibuje americký softwarový gigant nárůst výkonu o desítky procent. Polepšit by si měla v otázce výkonu také integrovaná grafika.

Operační paměť může dosahovat kapacity až 32 GB a úložný prostor až 1 TB. To vše se ukrývá v kompaktním těle s tloušťkou 9,3 mm a hmotností 891 g. V praxi se pohybuje výdrž bez problémů okolo 15 hodin. Nechybí ani slot pro SIM kartu pro příjem mobilního internetu.

Zběhlejší čtenáři tak patrně již tuší, že výkon sestavy bohatě stačí na hraní her ve vysokém rozlišení, a to velmi často i při nejlepších detailech. Stejně tak je ale možné na tomto stroji upravovat velké množství fotek či stříhat 4K video, síly má na to model Predator Orion 5000 dost.