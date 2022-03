Na práci i zábavu. Rozvádíme bezdrátový internet do celého domu

Prvním krokem při stavbě vlastní domácí sítě je výběr vhodného routeru. Ten obstarává prakticky všechen síťový provoz, je to v podstatě brána do světa internetu. Nejlevnější modely se dají pořídit už za pár stovek, ty však zpravidla nic jiného než rozvod internetu neumějí.

Ve velkých bytech ale nemusí pro dostatečné pokrytí stačit ani ty sebelepší routery. To samé platí o klasických panelákových bytech, ve kterých je od ostatních jednotek rušen signál. V takovém případě se vyplatí zainvestovat do mesh systému. Je to vlastně systém bezdrátových krabiček, které se rozmístí do jednotlivých místností, aby šířily bezdrátový signál rovnoměrně všude tam, kde je to třeba.