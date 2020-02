Lákadla moderních chytrých hodinek

Chytré hodinky se na první pohled příliš neliší od fitness náramků s displeji, rozdíly jsou ale obrovské. Chytré hodinky jsou totiž zpravidla plnohodnotným doplňkem chytrého telefonu nebo tabletu. To znamená, že dokážou do určité míry zastat jeho funkce.

Samozřejmě chytré hodinky mají celou řadu zabudovaných senzorů, díky kterým zvládnou to samé, co fitness náramky. Počítají kroky, spálené kalorie či ušlou vzdálenost, stejně tak dovedou sledovat spánkové fáze – rozeznávají stavy bdění, NREM a REM spánku.

Doba trvání a četnost NREM a REM fází nám umožňuje popsat vlastní spánek. Tzv. hypnogram nám umožní určit, do jaké míry byl náš organismus během noci schopný regenerace. Všechna data jsou pak odesílána do spárovaného chytrého telefonu, kde se zobrazují v přehledných grafech. Některé aplikace vám dokonce doporučí, jak svůj spánek zlepšit.

Tato funkce by přitom neměla mít negativní vliv na celkovou výdrž baterie, protože v rámci Always-On displeje se obrazovka přepne do extrémně šetřícího módu, který radikálně omezí obnovovací frekvenci panelu.

Podle informací výrobce by tak hodinky měly vydržet na jedno nabití totéž co předchůdce – až 18 hodin. To v praxi znamená, že se bez elektrické zásuvky obejdou celý den. Na noc je ale bude nutné dávat do nabíječky.