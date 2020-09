Dell Alienware AW v testu: Na hry jako profík

Výrobci nabízí nejen na tuzemském trhu celé sety, které obsahují vše potřebné pro hráče – tedy klávesnici, myš a v neposlední řadě také sluchátka. Zpravidla jde ale o laciné příslušenství, které láká maximálně tak na odvážnější design a líbivé podsvícení.

Profesionální hráči mají totiž různé preference, a tak si každou část své výbavy zpravidla volí přesně podle vlastních kritérií. Přesně to platí i periferiích Dell Alienware AW, které můžete zakoupit v různých cenových kategoriích.

Samotní uživatelé se tak mohou rozhodnout, zda chtějí jednoduše to nejlepší, co je aktuálně na trhu k dispozici, nebo sáhnout po levnějších modelech s atraktivnější cenovkou. Například u sluchátek tak můžete základní provedení zakoupit za něco málo přes 1500 Kč, to nejpokročilejší ale klidně i za trojnásobek.

Sám jsem poskládal testované herní náčiní podle vlastních preferencí – opravdu jej takto budu používat několik následujících let při zápolení ve svých oblíbených on-line titulech. Volba například ve všech případech padla na bílé varianty periferií, neboť jsou zkrátka atraktivnější. Co na tom, že jsem musel sáhnout trochu hlouběji do kapsy, černé verze totiž vychází o pár stokorun díky aktuálním akcím levněji.

Myš Dell Alienware AW610M

V případě myši padla volba na Alienware AW610M. Jde o bezdrátový model se sedmi programovatelnými tlačítky, který nabízí velmi netradiční design. Připomínat může nějakého mořského predátora s mohutnou ocasní ploutví.

Tento designový prvek má nicméně své logické opodstatnění. Myš je na podložce až neskutečně stabilní, i při velmi hbitých pohybech drží pevně stopu, což je v kombinaci s vysokou citlivostí snímače ideální. Konkrétně tento počítačový hlodavec nabízí senzor s rozlišením 16 000 DPI. S kvalitní podložkou se tak myš chová velmi precizně, je nejen rychlá, ale také přesná.

Myš Dell Alienware AW610M Video: archív výrobce

Vyzdvihnout si zaslouží i poměrně široké možnosti přizpůsobení. V rychlých RPG titulech přijde vhod rolovací kolečko, které dovoluje přepínat mezi 12 a 24 kroky na jednu otáčku. Nastavitelné je také podsvícení AlienFX s 16,8 milionu barev – svítí bočnice, logo Alienware i pruh na vrcholku myši.

Tlačítka mají velmi přesný stisk, snímače Omron slibují životnost až 50 milionů kliků. O tom si lacinější modely mohou nechat jenom zdát. Pokud trávíte u počítače dlouhé hodiny, rozhodně se vyplatí za kvalitní spínače připlatit.

Myš je ergonomicky tvarovaná, ale jinak, než bývá zvykem. Místo masivního prohnutí pro palec výrobce vsadil na tvar bez okrajů. Dlaň je tak o poznání ve stabilnější, ale přitom i uvolněnější poloze, při hraní nemusíte spoléhat pouze na podpěru palce.

Kvůli integrovanému adaptéru je myška o něco těžší, alespoň tedy ve srovnání s tradičními kabelovými modely. Na druhou stranu se nemusíte otravovat s kabelem. Výdrž po dobu až dvou týdnů je více než dostatečná.

Myš Dell Alienware AW610M Foto: archív výrobce

Myš Dell Alienware AW610M Foto: archív výrobce

Klíčové vlastnosti a parametry

Optický senzor s rozlišením 16000 DPI

Nastavitelné podsvícení AlienFX s 16,8 milionu barev

Sedm plně programovatelných tlačítek

Spínače Omron s životností až 50 milionů kliknutí

Duální režim – možnost používání i při dobíjení baterie díky přiloženému USB kabelu

Rozměry: 13,33 x 7,76 x 4,92 cm

Hmotnost: 117 g

Cena: 1990 Kč

Klávesnice Dell Alienware AW510K

Ani v případě klávesnice jsme si nemohli odpustit bílé provedení – na stole vypadá model Dell Alienware AW510K prostě parádně. Výrobce jej doplnil černým pásem ve spodní části, takže se samotnou myškou ladí perfektně. Tentokrát již ale nejde o bezdrátový model, v případě klávesnice by to bylo zbytečné. K počítači se připojuje tradičně prostřednictvím USB kabelu.

Ani zde nechybí podpora RGB osvětlení AlienFX s 16,8 milionu barev, takže není vůbec žádný problém sladit podsvícení myšky i klávesnice do stejných barevných tónů či režimů.

Vyšší pořizovací cenovku ospravedlňují především použité mechanické spínače Cherry MX Low Profile Red, které kromě výborné odezvy slibují životnost až 50 milionů stisků. Na rozdíl od levných membránových modelů by měl být testovaný kousek přesnější, rychlejší a vydržet by toho měl opravdu daleko více. A to se nebavíme pouze o vzteklých výlevech hráčů, kteří si svou frustraci po prohrané bitvě vybíjejí právě na klávesnici.

Klávesnice Dell Alienware AW510K Video: archív výrobce

Nízký profil je subjektivně tišší než u tradičních mechanik, přitom si ale zachovává jistotu stisku a přesnost. Vhod přijde určitě uživatelům, kteří často pracují na noteboocích. Právě u přenosných počítačů se totiž klávesnice s nízkých zdvihem hojně používají. Testovaný kousek se ale díky mechanickým spínačům nedá srovnávat ani s těmi nejlepšími herními laptopy na trhu, při hrách je na tom podstatně lépe.

Klávesy jsou plně programovatelné, díky čemuž lze klávesnici individualizovat přesně podle potřeby hráče a hrané hry. Praktické je i vyhrazené ovládání zvuku v pravém horním rohu. Za pozornost stojí také technologie Anti-Ghosting a N-Key rollover, díky kterým klávesnice nebude brzdit ve výkonech ty nejrychlejší hráče. Dovolí jim bez prodlevy zmáčknout tolik kláves, kolik při svých bitvách skutečně potřebují.

Díky výklopným nožičkám je klávesnice samozřejmě výškově nastavitelná, a to rovnou ve dvou úrovních. Praktický je také USB port v zadní části klávesnice. Do něj je možné například připojovat USB flešky pěkně pohodlně přímo na stole, aniž byste se museli ohýbat k samotné počítačové skříni.

Klávesnice Dell Alienware AW510K Foto: archív výrobce

Klávesnice Dell Alienware AW510K Foto: archív výrobce

Klíčové vlastnosti a parametry

Mechanická klávesnice se spínači Cherry MX Red – nízký profil

Životnost až 50 milionů úhozů

Plně programovatelné klávesy, vyhrazené ovládání zvuku

Technologie Anti-Ghosting a N-Key rollover

Nastavitelné podsvícení AlienFX s 16,8 milionu barev

Nabízí vlastní USB vstup

Délka kabelu 2 metry

Rozměry: 46,3 x 15,6 x 2,94 cm

Hmotnost: 0,91 kg

Cena: 3399 Kč

Sluchátka Dell Alienware AW510H

Kvalita zvukové reprodukce bývá hráči neprávem opomíjená. Většina lidí si ani neuvědomuje, že zvuk dovede uživatele daleko lépe vtáhnout do děje daného titulu. A je jedno, zda se bavíme o sportovních simulátorech, nebo rychlých FPS akcích.

Především ve světě sluchátek hrají prim modely s prostorovým zvukem. Ty dovedou navodit dojem, že příšera či protivník se na vás vrhají zezadu. A přesně to platí i v případě modelu Dell Alienware AW510H, který láká na 7.1kanálové audio. Prostorový zvuk je k dispozici v případě, že sluchátka připojíte prostřednictvím dodávaného USB DAC adaptéru.

Sluchátka Dell Alienware AW510H Foto: archív výrobce

Velké měniče o velikosti 50 mm nabízí na poměry herních sluchátek navíc velmi široký frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz. Jednotlivá pásma jsou navíc poměrně vyvážená, kromě hraní her tedy tato sluchátka dobře poslouží i při poslechu hudby. Svou zásluhu na tom mají také speciálně navržené akustické komory, které se zároveň velmi pohodlně nosí. Náušníky jsou totiž vyrobeny z paměťové pěny.

Přestože testovaný kousek nejen svým designem cílí především na hráče, ve skutečnosti jde o šikovná univerzální sluchátka, která mají ambice uspokojit i náročnější posluchače – při poslechu hudby i sledování filmů. Svůj podíl na precizním přednesu má i technologie Alienware Immersive Audio.

Achillovou patou sluchátek zpravidla bývají kabely, ty se po pár letech ukroutí či prasknou. Model Dell Alienware AW510H proto nabízí výměnný kabel s tradiční koncovkou jack 3,5 mm. V případě jakýchkoliv problémů tak není žádný problém kabel vyměnit. I to by mělo zajistit, že sluchátka budete používat dlouhé roky.

Sluchátka nabízejí ikonický design značky Alienware, k dispozici jsou již tradičně v černém i bílém provedení. V mém případě padla volba na bílou variantu, která perfektně ladí se zvolenou klávesnicí i myší.

Pochválit si zaslouží výrobce i za výsuvný mikrofon, který slouží především při skupinových kooperacích. Pokud ho zrovna nepotřebujete, jednoduše jej schováte přímo do útrob sluchátek.

Sluchátka Dell Alienware AW510H Foto: archív výrobce

Klíčové vlastnosti a parametry

Herní 7.1kanálová sluchátka

Kvalitní zvuk díky Alienware Immersive Audio technologii

Komfortními náušníky s paměťovou pěnou pro pohodlné nošení

Frekvenční rozsah 20 Hz - 40 kHz

Impedance 32 ohmů

50mm měniče

Rozhraní: USB DAC / jack 3,5mm – výměnný kabel s analogovou kontrolou hlasitosti a funkcí ztišení mikrofonu

Cena: 1999 Kč

Závěrečné hodnocení

Trh je doslova přeplněn herními periferiemi. Vedle těch lacinějších, které lákají tak maximálně designem a barevným podsvícením, se na pultech obchodů nachází celá řada pokročilejších modelů pro náročnější uživatele. Mezi nimi vyniká série Alienware AW svým ikonickým designem, Dell navíc jako jeden z mála výrobců nabízí své herní náčiní v bílém provedení, což je rozhodně plus.

Myš Dell Alienware AW610M mě zaujala především unikátní ergonomií, ale také přesným a rychlým optickým senzorem. Mezi největší přednosti klávesnice Dell Alienware AW510K patří rozhodně spínače Cherry MX Red s nízkým profilem. Sluchátka Dell Alienware AW510H jsou pak příjemným univerzálem, který kromě her poslouží i pro poslech hudby a sledování filmů.