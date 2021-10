Chytří pomocníci, kteří usnadní život

Za zkratkou IoT (Internet of Things, česky internet věcí) se ukrývá označení pro chytré přístroje, které jsou schopny připojovat se na internet a komunikovat mezi sebou prostřednictvím této celosvětové počítačové sítě.

Co přinesly počítačové technologie ve druhé dekádě

Jak je z řádků výše patrné, chytré domácí senzory a spotřebiče slouží především k tomu, aby pomocí nich bylo možné automatizovat některé rutinní úkony a tím zpříjemnit bydlení. Chcete mít před příjezdem domů otevřená vrata, garáž a rozsvícená světla? Nebo při vstupu do koupelny mít připravenou vanu? Rozsvítit na terase nebo vytáhnout venkovní žaluzie? Nic z toho není problém.

Kromě pohodlí poslouží chytrá domácnost také k lepšímu zabezpečení. Do podobné sítě, kterou je možné spravovat na dálku, je totiž možné nainstalovat také kamery či jiné bezpečnostní senzory a alarmy.

A oblíbenost potvrzují také data nákupního rádce Zboží.cz . „Pozorujeme dlouhodobý rostoucí zájem o chytré hodinky. V meziročním srovnání u nás poptávka po nich narostla o 47 procent. Kromě chytrých hodinek se těší oblibě i chytré náramky a v nabídce máme třeba i vyhřívané vložky do bot na dálkové ovládání,“ uvedla Kristýna Hořovská, PR specialistka Zboží.cz.

Zdůraznila, že dále v nejvyšší míře vlastníme chytré audio-vizuální zařízení (35 %) a smart příslušenství k osobnímu počítači, jako jsou tiskárny či skenery (32 %). „Na našem srovnávači jsme letos v meziročním srovnání zaznamenali o třetinu vyšší zájem například o tiskárny. Ten ale nepochybně souvisí i s faktem, že si lidé zlepšovali pracovní prostředí doma, a to vzhledem k práci formou home office v době pandemie koronaviru,“ prohlásila Hořovská.

AIR Purifier P7 využívá UV lampu s technologií UVCAir pro efektivní zničení mikrobů i virů. Lampa uvolňuje 200 ~ 275 nm krátkovlnné ultrafialové záření, aby odstranila škodlivé látky. Vyčistí až 310 m3 vzduchu za hodinu, vhodná je tedy do místností o velikosti 35-40 m2. Výhodou je také zabudovaný Ionizátor s technologií IonTrue zvyšující koncentraci záporných iontů. Dostatek záporných iontů ve vzduchu prospěšně ovlivňuje zdraví, psychiku i soustředění a může pomoci i s bolestmi hlavy.

Hlavní funkčnost nicméně zůstala zachována. HomePod je relativně sofistikované zařízení – dokáže obsluhovat chytrou domácnost na základě hlasových povelů, které mu uživatel zadá. Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zase tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě uzavřel do speciálního reproduktoru.