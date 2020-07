Čeká se příchod nových top modelů. Prémiové smartphony zlevnily o tisíce korun

Před koncem roku, tedy v lukrativní vánoční sezóně, se bude snažit zaujmout novými modely celá řada předních výrobců. Už během srpna se například ukáže nový chytrý telefon od společnosti Samsung, který bude patřit k tomu nejlepšímu, co bude na pultech obchodů k dostání.

V září si pak odbydou tradičně premiéru nové iPhony od Applu. Stejně jako v loňském roce by se měly ukázat hned tři nové modely.

S příchodem nového školního roku se v sousedním Německu bude navíc konat největší evropský veletrh spotřební elektroniky IFA. I když bude letos značně omezený kvůli koronavirovým opatřením, k vidění by měly být desítky dalších přístrojů. O novinky tedy nebude v předvánočním období rozhodně nouze.

A právě na tom mohou vydělat lidé, kteří pokukují po nějakém smartphonu již nyní. Aktuálně nabízené modely totiž zlevnily klidně o několik tisíc korun. Platí to především pro prémiové modely, které se v době své premiéry nabízely klidně i za více než 20 000 korun. U nich je možné nyní ušetřit klidně i několik tisíc.

Myslet je vhodné také na to, že nižší cena se však automaticky nerovná nejlepší nabídka. V řadě případů totiž přístroje nemusejí být pro český trh určeny, což může přinést celou řadu problémů.

Jak již samotný název napovídá, větší z dvojice je verze se znaménkem plus v názvu. Ta má 6,8palcový displej s rozlišením Quad HD+, tedy 3040 x 1440 obrazových bodů. Proti tomu základní Galaxy Note 10 nabízí dotykovou plochu o velikosti 6,3 palce a s rozlišením full HD+ (2280 x 1080 obrazových bodů).

V útrobách telefonů se stejně jako u všech předchůdců řady Note ukrývá pero S Pen. To bylo ale přepracováno, takže kromě psaní poznámek zvládá i různá gesta. Uživatelé mohou nyní své poznámky upravovat zmenšováním, zvětšováním či měnit barvu textu. Takto lze pouhými několika klepnutími zformátovat a nasdílet zápis z jednání nebo proměnit závan inspirace v editovatelný dokument.

Pracovní tempo udává procesor Snapdragon 855, který proti předchůdci nabízí také podporu vysokorychlostního Gigabit LTE. Telefon má tak o 25 % rychlejší CPU a až o 40 % výkonnější GPU. Disponuje také Snapdragon Elite Gaming pro bezproblémové zvládání aplikací a her kladoucích na procesor velké nároky. Operační paměť dosahuje kapacity 6 GB.

Vysoký výkon má být jedním z největších lákadel druhé generace herního mobilu od společnosti Asus. Smartphone je vybaven čipsetem Snapdragon 855+, který patří k těm nejrychlejším na světě. Letos by se však na pultech obchodů měla objevit ještě výkonnější varianta.

ROG Phone II nabídne 6,6palcový OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky tomu by měl být obraz krásně plynulý i při hraní akčních her. Samozřejmostí je rychlá odezva 1 ms či podpora standardu HDR10, který by měl zajistit dobré barevné podání kontrastně náročných scén.