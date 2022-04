Vlk se nažral a koza zůstala celá? Odchod Wargamingu z Ruska budí rozpaky

Až do odchodu z ruského a běloruského trhu bylo totiž součástí Wargamingu také herní studio Lesta, a to již od roku 2011. Společnost Lesta se tento týden od Wargamingu oficiálně oddělila a přebírá v obou zemích obě aktivity své firemní matky, a to včetně služeb a serverů, na kterých běží jednotlivé hry.

Lesta totiž může i nadále provozovat herní servery, a to včetně jednotlivých titulů studia Wargaming. Kromě hitu World of Tanks, který jen v Rusku hraje více než 37,2 milionu lidí, je řeč například o hrách World of Warplanes, World of Warships či Master of Orion.