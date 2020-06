Velká herní akvizice. Zynga kupuje za miliardy konkurenční Peak

Americký výrobce počítačových her Zynga Inc. se dohodl na koupi tureckého výrobce her pro mobilní přístroje Peak za 1,8 miliardy USD (43,5 miliardy Kč), uvedla agentura Bloomberg. Dohoda pomůže firmě Zynga zvýšit počet denních aktivních uživatelů o 60 procent a je to zatím největší akvizice americké firmy, která mimo jiné stojí za hrou FarmVille.