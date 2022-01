V Praze vznikla největší česká VR herna. Zažijete v ní pád z mrakodrapu i let nad Prahou

Park o rozloze 500 metrů čtverečních je rozdělen do čtyř různých zón. V té trenažérové si mohou zájemci projet například část Tour de France nebo se proletět při západu slunce v letadle nad Prahou nebo nad brazilským Rio de Janeirem. „Je to opravdu jako v reálu, všechny ty detaily i to, jak se s vámi klepe celá sedačka,“ popisuje svou zkušenost hráč Vladimír, který si v trenažéru vyzkoušel jízdu na horské dráze.