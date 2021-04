Sony již prodalo miliony PlayStationů 5. Poptávka ale stále převyšuje nabídku

Sony přitom evidentně dělá, co jen může, aby se konzole dostaly k hráčům co nejdříve. Zástupci společnosti totiž prozradili, že prodali již 7,8 milionu PlayStationů 5. Přitom na začátku února to bylo pouze 4,5 milionu, zhruba za tři měsíce tak počet dodaných konzolí stoupl o 3,3 milionu.