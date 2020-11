Prodeje PlayStationu 5 odstartují za týden. Češi si počkají déle

Přesně za týden – ve čtvrtek 12. listopadu – odstartuje prodej dvou nových PlayStationů s číslovkou pět v názvu. Platí to nicméně jen pro vybrané státy, do Česka a zbytku světa dorazí konzole nové generace od společnosti Sony až o týden později. Už nyní je však jasné, že se na všechny zájemce nedostane. Lidé, kteří nestihli konzole koupit v rámci předobjednávky, si počkají až do příštího roku.