Padla první hlava za problémový Cyberpunk 2077

Polemizovat o tom, že má Cyberpunk 2077 velmi pošramocenou pověst, nemá příliš význam – je to zkrátka fakt. Napravit se to nyní bude snažit Gabriel Amatangelo, který převzal post ředitele vývoje. Ten doposud působil jako kreativní ředitel.

Prostřednictvím programu „Help Me Refund” požádalo podle zveřejněných finančních výsledků o vrácení peněz 30 000 lidí, což vyšlo CD Projekt Red na 2,23 milionu dolarů (47,9 milionu Kč). Skrze Steam a herní obchody konzolí Xbox i Playstation dále chtělo vrátit peníze 150 tisíc hráčů, což vývojářské studio stálo 10,65 milionu dolarů, tedy 228,5 milionu Kč.

A účet to rozhodně není finální. Zveřejněná data totiž pojednávají pouze za konec roku 2020. Server ArsTechnica poznamenal, že v letošním roce museli tvůrci vrátit v rámci refundací dalších 38,34 milionu dolarů (822,8 milionu Kč).

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kdy je možné vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.