Pac-Man či Super Mario. Legendární hry minulého století

Je to skoro k neuvěření, ale slavný Pac-Man letos oslavil 40. narozeniny. Přitom je to jako včera, co většina dnešních dospělých bloudila bludištěm, aby se vyhnula všem duchům. Podobných legendárních her bylo ale před pár dekádami hned několik, a rozhodně nemluvíme pouze o Super Mariovi.