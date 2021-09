Ostře sledovaný spor: Soud se klonil k Applu, tvůrci Fortnitu se odvolají

Podle soudkyně se studiu Epic Games nepodařilo prokázat ani to, že Apple má nezákonné monopolní postavení. Podle ní se firma pouze dopustila jednání, které podle kalifornských zákonů narušuje konkurenci. Právníci Epic Games se tento týden nechali slyšet, že se proti verdiktu odvolají.

Spor se rozhořel loni v srpnu, kdy se vedení Epic Games rozhodlo velmi nevybíravým způsobem protestovat proti poplatkům. A to nejen proti Applu, ale také proti Googlu.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obratem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.